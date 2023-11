Hyundai представил яркий электрокроссовер для велосипедистов (фото)

Hyundai Kona Jayde Concept создан специально для выставки SEMA 2023 в Лас-Вегасе. Новинка демонстрирует возможности кастомизации электрокроссовера.

Электрокроссовер Hyundai Kona Electric получил необычную версию Jayde для любителей активного отдыха. Она отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера, а также другими улучшениями. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Hyundai Kona Jayde Concept является концепт-каром, созданным для выставки SEMA 2023 в Лас-Вегасе. Он создан в сотрудничестве с поставщиком запчастей и аксессуаров Mobis.

Электрокроссовер окрашен в яркий бирюзовый цвет. Внешний вид дополняют черные колесные диски HRE 520M, которые обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 S.

Спереди появился новый бампер от Air Design. Также были изменены боковые пороги и задний бампер.

На крыше установлен багажник Thule. В задней части авто разместили винтажный электровелосипед.

Сзади размещен винтажный электровелосипед Фото: Hyundai

В интерьере появились новые передние спортивные сиденья Recaro Sportster CS с уникальным оформлением. Помимо этого внутри можно найти новые коврики и портативное зарядное устройство Scosche PowerUp 32k.

В интерьере установили спортивные сиденья Recaro Sportster CS Фото: Hyundai

Hyundai Kona Jayde Concept оснащен электромотором мощностью 218 л.с. и 255 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 418 км на одном заряде.

