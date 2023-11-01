Двухколесная Tesla: на рынок выходит электромотоцикл с рекордным запасом хода (фото)

Электрический мотоцикл Evoke 6061-GT способен проехать до 660 км в городском цикле. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 230 км/ч.

Американский производитель электробайков Evoke презентовал свою новую модель 6061-GT. Мотоцикл обладает рекордным запасом хода. Подробности модели раскрыты на официальном сайте Evoke.

Новый Evoke 6061-GT в смешанном цикле способен преодолеть 495 км без подзарядки. В городском цикле запас хода возрастает до внушительных 660 км, а вот на трассе падает до 335 км.

Запас хода в городском цикле составляет 660 км

Такого результата добились благодаря огромной батарее емкостью 29,8 кВт∙ч. В быстром режиме ее можно подзарядить на 80% за 30 минут. Правда, из-за такой батареи электробайк получился тяжелым – 240 кг.

Электрический мотоцикл Evoke 6061-GT оснащен мотором на 120 л. с. и 221 Н∙м. Он способен развить 230 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с.

По дизайну новый Evoke 6061-GT – классический круизер в стилистике Harley-Davidson. У него низкое сиденье, а дизайн имитирует каплевидный бензобак. Оснащение включает Wi-Fi, цифровой щиток приборов, ABS и контроль давления в шинах.

Электробайк способен развить 230 км/ч

Мотоцикл Evoke 6061-GT уже доступен для заказа в Северной Америке. Его цена составляет от 24 995 долларов.

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