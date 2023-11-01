С кухней и гамаком: Lexus показал впечатляющие внедорожники для активного отдыха (видео)

Внедорожным Lexus улучшили проходимость, а также добавили оригинальные аксессуары. Автомобили оснастили портативной кухней и гамаком.

На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе привезли внедорожники Lexus. Формально они считаются концепт-карами, но построены с использованием фирменных аксессуаров, поступивших в свободную продажу, то есть их можно воссоздать. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lexus.

Lexus GX 550 Overtrail+

Lexus GX 550 Overtrail+ Фото: Lexus

Новый Lexus GX 2024 получил защиту днища и 33-дюймовую резину Toyo Open Country A/T. На крыше появился багажник, а на задних окнах – ящики для поклажи. Оснащение включает компрессор для подкачки шин.

Lexus GX 460 Premium

Lexus GX 460 Premium Фото: Lexus

Lexus GX предыдущего поколения также получил внедорожные шины Toyo. В его багажнике появился холодильник, а в багажнике на крыше перевозится оригинальный раскладной гамак.

Lexus LX 600 Premium

Lexus LX 600 Premium Фото: Lexus

Роскошный Lexus LX помимо внедорожной резины и багажника на крыше оснащен раскладывающимся тентом. Сзади же предусмотрен раскладной столик, предназначенный для специальной походной мини-кухни (она перевозится в багажнике). Также обращает на себя внимание оригинальный перламутровый цвет авто типа "хамелеон" (он смотрится по-разному, в зависимости от освещения).

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