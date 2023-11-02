Представлен самый мощный и быстрый внедорожник Toyota в истории (фото)

Пикап Toyota Tundra TRD Pro стал мощнее. Топовая версия модели оснащена 475-сильной гибридной установкой и разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 6 секунд.

На шоу SEMA презентовали не только интересные тюнинг-проекты, но и улучшенные версии серийных моделей. В частности, там представили пакет доработок для Toyota Tundra 2023. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Мощность 3,4-литрового V6 твин-турбо увеличили на 32 л. с. Фото: Toyota

3,4-литровый V6 твин-турбо Toyota Tundra доработали специалисты подразделения TRD. Он получил новые системы впуска и выхлопа, что увеличило его мощность на 32 л. с. То есть, отдача чисто бензиновой версии составила 427 л. с., а гибрида – 475 л. с.

Пиковый крутящий момент остался без изменений (650 Н∙м в бензиновой версии и 790 Н∙м – в гибридной), но доступен при более низких оборотах — с 2000 об/мин. Гибридный пикап Toyota Tundra способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 6 секунд. Это самая мощная и быстрая внедорожная модель японской марки.

Пикап оснащен новой выхлопной системой Фото: Toyota

Прибавка в мощности стоит $3400 и доступна только для Toyota Tundra во внедорожном исполнении TRD Pro. Такая версия отличается увеличенным клиренсом, защитой днища и 18-дюймовой внедорожной резиной.

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