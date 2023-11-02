Volvo и Geely представили необычный электромобиль без руля и педалей (фото)

Zeekr CM1e управляется при помощи искусственного интеллекта без вмешательства водителя. Электрокар способен перевозить до пяти пассажиров и имеет трансформируемый интерьер.

Китайско-шведский бренд Zeekr представил электрический минивэн CM1e. Эта модель является беспилотным такси, которое войдет в автопарк компании Waymo. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Бренд Zeekr был создан компаниями Geely и Volvo. Он выпускает премиальные электромобили с передовыми технологиями и богатым оснащением.

Zeekr CM1e получил минималистичный дизайн с прямоугольными передними фарами и компактным воздухозаборником на бампере. На кузове можно найти множество датчиков и камер, которые необходимы для автономного управления.

Спереди установлены компактные фары Фото: Zeekr

Минивэн получил сдвижные боковые двери для более удобной посадки внутрь. Сзади установлены узкие фонари, которые объединены в один блок.

Zeekr CM1e получил сдвижные боковые двери Фото: Zeekr

В интерьере разместили пять сидений, выполненных из экологичных материалов. В каждой из двух капсул на приборной панели находится подушка безопасности, а между ними расположен информационно-развлекательный дисплей.

Также внутри нет руля и педалей. Автомобиль ездит по дорогам самостоятельно при помощи искусственного интеллекта.

Интерьер рассчитан на пять посадочных мест Фото: Zeekr

Zeekr CM1e оснащен электромотором, установленным в задней оси. Его мощность неизвестна.

Электрический минивэн способен разгоняться 0 до 100 км/ч примерно за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Серийную версию Zeekr CM1e планируют представить уже к концу 2023 года. Позже модель запустят в серийное производство.

Ранее Фокус писал, что Tatra проводит тесты своего первого беспилотного авто.