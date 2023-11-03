Эксперты назвали лучшие гибридные автомобили 2023 года (фото)
Эксперты выделили 10 новых гибридных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами.
Британские эксперты назвали лучшие гибридные автомобили, которые можно купить в 2023 году. Помимо экономии топлива, эти модели имеют множество других плюсов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
В наше время многие автопроизводители предлагают гибридные версии своих моделей. Тем не менее далеко не все из них оказываются удачными. Эксперты решили определить лучшие авто в этом сегменте.
В рейтинг вошли 10 гибридных автомобилей 2023 года, которые эксперты рекомендуют к покупке. Они выделили главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2023 года:
10. Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid
Гибридная версия Kia Sportage мощнее и экономнее стандартной модели. Также этот кроссовер отличается просторным интерьером.
Плюсы:
- дешевле конкурентов;
- практичный интерьер;
- вместительный багажник.
Минусы:
- бензиновый двигатель слишком шумный;
- мало места на заднем ряду сидений;
- у задних сидений слишком мало настроек.
9. Range Rover Evoque P300e
Range Rover Evoque P300e роскошнее многих своих конкурентов, а также обладает стильным дизайном. Модель имеет богатое оснащение и большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- отличная посадка водителя;
- богатое оснащение;
- медленно дешевеет.
Минусы:
- небольшой багажник;
- большой расход топлива;
- низкий уровень надежности.
8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid
Гибридная версия Toyota Corolla имеет один из самых низких расходов топлива среди современных автомобилей. Также это достаточно комфортный автомобиль с приятной управляемостью.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- комфортная подвеска;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неудобная панель приборов.
7. Range Rover Sport P460e
Range Rover Sport P460e предлагает высокий уровень роскоши и способен справиться с бездорожьем. Также гибридная версия имеет большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- способен справиться с бездорожьем;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- высокая стоимость;
- неприятная управляемость;
- низкий уровень надежности.
6. Audi A3 40 TFSIe
Если вы ищете компактный гибридный автомобиль с премиальным интерьером, то стоит обратить внимание на Audi A3. В версии 40 TFSIe модель предлагает большой запас хода на электротяге.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- отличная посадка водителя;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- низкий уровень надежности.
5. Mercedes-Benz C-Class C300e
Mercedes-Benz C-Class C300e имеет отличную гибридную установку, которая отличается низким расходом топлива и большой мощностью. Также гибридная версия предлагает низкий уровень вредных выбросов.
Плюсы:
- мощная силовая установка;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- некачественный интерьер;
- неприятная управляемость;
- плохая шумоизоляция.
4. Honda Jazz 1.5 Hybrid
Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz предлагает практичный интерьер. Также модель отличается богатым оснащением.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- богатое оснащение;
- медленно дешевеет.
Минусы:
- высокая стоимость;
- плохая шумоизоляция;
- неудобная информационно-развлекательная система.
3. Lexus NX 450h+
Lexus NX 450h+ имеет очень большой запас хода на электротяге и богатое оснащение. Помимо этого модель предлагает высокий уровень надежности.
Плюсы:
- мощная силовая установка;
- высокий уровень надежности;
- большой запас хода на электротяге.
Минусы:
- бензиновый двигатель не самый плавный;
- жесткая подвеска;
- высокая стоимость.
2. Mercedes-Benz GLC 300e
Mercedes-Benz GLC 300e предлагает один из самых больших запасов хода на электротяге в своем сегменте. Также этот кроссовер имеет богатое оснащение.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- большой запас хода на электротяге;
- просторный интерьер.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самый качественный интерьер;
- бензиновый двигатель не самый плавный.
1. Honda Civic e:HEV
Honda Civic e:HEV отличается низким расходом топлива и предлагает вместительный багажник. Также это достаточно безопасный хэтчбек с практичным интерьером.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- вместительный багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- плохая шумоизоляция.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы с пробегом.