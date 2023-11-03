Старый Ford Sierra превратили в экстремальный 500-сильный спорткар (видео)

Классический Ford Sierra получил современный турбомотор мощностью около 500 л. с. и подвеску от Mustang. У хэтчбека выраженный обвес и огромное антикрыло.

В Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA презентовали впечатляющий Ford Sierra. Знаменитую массовую модель 80-х превратили в сверхмощный спорткар. Об авто рассказал в видео блогер Лари Чен.

Хэтчбек получил огромное антикрыло и обвес Фото: скриншот / YouTube

Впечатляющий тюнинг Ford Sierra выполнили в американском ателье JH Restorations. За основу взяли версию в кузове хэтчбек для рынка США и Канады (она называлась Merkur XR4Ti).

Для владельца тюнинг-ателье именно этот Merkur XR4Ti имеет особое значение. Машина была у его школьного друга и спустя годы он отыскал ее и взялся доработать.

Под капотом установлен современный турбомотор мощностью около 500 сил Фото: скриншот / YouTube

Под капот был установлен современный турбомотор Ford EcoBoost, мощность которого после тюнинга выросла примерно до 475-500 л. с. (у стандартной модели было 175 сил). Кроме того, установили детали подвески от Ford Mustang и новые тормоза.

Поскольку новый двигатель Ford оказался крупнее, то пришлось установить выпуклый капот. Кроме того, тюнинг Ford Sierra включает обвес, расширители арок и огромное антикрыло в стиле знаменитого заряженного Sierra RS Cosworth.

Салон Merkur XR4Ti перетянули тканью от Recaro, а также установили новые приборы и современную аудиосистему с USB-портом и Bluetooth.

К слову, на шоу SEMA также презентовали тюнинг винтажных Ford, Dodge и Rolls-Royce 60-х годов — они стали мощнее и современнее.

Также Фокус писал, что в Германии обнаружили заброшенный автосалон с новенькими Ford Sierra и Escort.