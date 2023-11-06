Представлен яркий водородный кроссовер от Nissan с большим запасом хода (фото)
Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition требуется всего 5 минут заправки, чтобы увеличить запас хода на 500 км. Стоимость новинки составляет 137 000 долларов.
Кроссовер Venucia V Online DD-i получил новую версию на топливных элементах. Новинка отличается большим запасом хода и способна быстро заправляться. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Venucia является совместным брендом Nissan и Dongfeng, который был запущен в 2010 году. В линейку входит множество разнообразных моделей, включая кроссоверы и минивэны.
Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition пока создан в единственном экземпляре. Он оснащен литий-железо-фосфатной батареей от BYD. Внешне новинка не отличается от стандартной модели.
Габариты Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition:
- длина — 4607 мм;
- ширина — 1917 мм;
- высота — 1629 мм;
- колесная база — 2700 мм.
Кроссовер оснащен топливным элементом мощностью 60 кВт. Он питает электромотор мощностью 218 л.с.
Всего 5 минут заправки достаточно, чтобы увеличить запас хода на 500 км. Кроссовер расходует 1 кг водорода на 120 км пути. Также авто может работать при температуре до -40℃.
Стоимость Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition составляет 998 800 юаней (137 000 долларов). В будущем модель может поступить в серийное производство.
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