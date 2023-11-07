В Японии нашли склад с культовыми спорткарами Nissan стоимостью $10 миллионов (фото)

Nissan Skyline GT-R нельзя импортировать в США, пока авто не исполнится 25 лет. Многие владельцы этих авто ежемесячно платят деньги за их безопасное хранение на складе в Японии.

В пригороде Токио обнаружили необычный склад с десятками спорткаров Nissan Skyline GT-R. Суммарная стоимость этих авто составляет около 10 миллионов долларов. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Первый Nissan Skyline GT-R дебютировал в 1969 году. Это была заряженная версия компактного седана со 160-сильным двигателем.

Самыми известными представителями Skyline GT-R являются модели в кузовах R32, R33 и R34. Они впервые были предложены с системой полного привода ATTESA ETS и мощными турбированными двигателями RB26DETT.

Внутри этого склада собрано большое количество Nissan Skyline GT-R. Большую часть из них составляют спорткары в кузове R34.

Самым популярным автомобилем на складе является Nissan Skyline GT-R в кузове R34 Фото: Carrara Books

Владельцы склада поделились, что многие авто принадлежат покупателями из США. В Штатах действует "правило 25 лет", которое запрещает импортировать автомобили младше 25 лет, если они изначально не были сертифицированы для продажи в Америке.

По этой причине владельцы до сих пор не доставили свои спорткары в США. Они ежемесячно платят за безопасное хранение автомобилей в Японии.

Некоторые американцы совершали поездки через Тихий океан, чтобы хотя бы взглянуть на свои Nissan Skyline GT-R. Некоторые люди покупали автомобиль, даже не видев его вживую.

"Правило 25 лет" уже не распространяется на многие из этих автомобилей, так как они достигли необходимого возраста. Теперь они ждут своей очереди, чтобы отправиться в США.

Все автомобили регулярно обслуживают Фото: Carrara Books

Напомним, что Nissan Skyline GT-R (R34) оснащен 2,6-литровым турбированным двигателем мощностью 280 л.с. и 392 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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