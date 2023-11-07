В Украине заметили автовоз с очень редкими спорткарами Mercedes 90-х (фото)

Автовоз перевозил спорткары Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" и CL70 AMG. Эти модели оснащены мощными двигателями и имеют роскошные интерьеры.

Во Львове заметили автовоз с премиальными спортивными автомобилями. Он перевозил очень редкие Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" и CL70 AMG. Об этом сообщили на сайте ТопЖир.

Замеченный на автовозе Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" был первым выпущенным экземпляром в кузове R129. В 1993 году стоимость такого авто составляла 100 000 долларов.

Этот Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" окрашен в черный цвет Фото: supercars_ua

От стандартного Mercedes-Benz 500SL эта модификация отличается более агрессивным кузовным обвесом с компактным задним спойлером. Внешний вид дополняют новые колесные диски черного цвета.

Под капотом установлен 6-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 381 л.с. Спорткар способен развивать скорость до 250 км/ч.

Второй автомобиль также вызывает интерес. Это Mercedes-Benz CL70 AMG, который был выпущен ограниченным тиражом всего в 18 экземпляров. Эту модель могли купить только самые преданные клиенты бренда.

Mercedes-Benz CL70 AMG могли купить только избранные клиенты бренда Фото: supercars_ua

Спорткар окрашен в серебристый цвет. Также на авто установлены фирменные колесные диски AMG.

Mercedes-Benz CL70 AMG оснащен 7,1-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 496 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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