Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Suzuki Swift 2024 (фото)
Новый Suzuki Swift получил множество изменений в сравнении с текущей моделью и доступен с "мягкой" гибридной установкой. Новинку предложат в трех комплектациях на выбор.
В Японии состоялась презентация серийной версии нового Suzuki Swift 2024. Хэтчбек получил обновленный дизайн экстерьера и измененный интерьер. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Серийная версия хэтчбека мало чем отличается от концепт-кара Suzuki Swift Concept. Модель сохранила даже дизайн колесных дисков и новый синий цвет, в который был окрашен прототип.
Спереди расположены новые вертикальные фары и уменьшенная решетка радиатора. Также можно заметить измененный бампер.
Сзади установлены компактные фонари со светодиодными элементами. На задней двери разместили небольшой спойлер.
Еще одним изменением снаружи стали традиционные ручки на задних боковых дверях. Хэтчбек можно будет заказать в 9 различных цветах кузова.
Габариты Suzuki Swift 2024:
- длина — 3860 мм;
- ширина — 1695 мм;
- высота — 1500 мм;
- колесная база — 2450 мм.
В интерьере установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и обновленная панель приборов. Также хэтчбек получил новые органы управления климат-контролем и несколько USB-портов для зарядки гаджетов. Ручной тормоз стал электрическим.
Новое поколение модели стало безопаснее. Автомобиль получил радар миллиметрового диапазона и ультразвуковой датчик. Помимо этого доступен пакет Suzuki Safety Support ADAS, который включает систему обнаружения автомобилей и пешеходов.
Новинку предложат в трех комплектациях — XG, Hybrid MX и Hybrid MZ. Они отличаются силовой установкой и оснащением.
Базовая версия оснащена 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 91 л.с. Он работает в паре с вариатором CVT.
Гибридные модификации дополнены электромотором-генератором. Он не только увеличивает мощность силовой установки, но и заметно снижает расход топлива. Как опция доступна система полного привода.
Ожидается и появление заряженной версии Sport с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 129 л.с. Он также будет дополнен электромотором-генератором.
Новый Suzuki Swift 2024 вскоре поступит в продажу в Японии. Стоимость хэтчбека будет объявлена позже.
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