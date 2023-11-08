Младший брат Land Cruiser: Toyota готовит новый компактный внедорожник (фото)

Новый рамный внедорожник будет компактнее Toyota Land Cruiser, но получит рамную конструкцию и полный привод. Land Cruiser FJ могут представить уже в 2024 году.

Toyota разрабатывает новый компактный внедорожник, который может стать преемником модели FJ Cruiser. Новинка получит ретро-дизайн и полный привод. Об этом сообщили на сайте HotCars.

Toyota зарегистрировала товарный знак Land Cruiser FJ. Именно такое название может получить новый компактный внедорожник.

Toyota FJ Cruiser был снят с производства в 2023 году. Внедорожник пользовался большим спросом в 2000-х годах, но затем модель утратила конкурентоспособность.

Впервые о "младшем брате" Toyota Land Cruiser 250 стало известно во время презентации модели. Тогда были показаны два силуэта еще неизвестных внедорожников, одним из которых может оказаться преемник FJ Cruiser.

Toyota Land Cruiser FJ будет конкурировать с Ford Bronco, Jeep Wrangler и Land Rover Defender Фото: HotCars

Вероятнее всего, новая модель получит ретро-дизайн и будет основана на рамной платформе. Она составит конкуренцию Ford Bronco, Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Одной из особенностей внедорожника может стать наличие полностью электрической силовой установки. Тем не менее будут предложены и версии с ДВС.

Ожидается, что новинку представят не раньше 2024 года. Она может поступить в производство в начале 2025 года.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии презентовали новую премиальную модель Toyota Crown Sedan.