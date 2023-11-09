В США владелец многомиллионой коллекции раритетных авто оказался мошенником

Наджиб Хан смог выдать себе кредит в размере 150 миллионов долларов благодаря финансовым махинациям. Мужчина купил на часть денег большое количество раритетных авто.

В США суд приговорил 70-летнего Наджиба Хана к 97 месяцам тюремного заключения. Мужчина собрал огромную коллекцию раритетных автомобилей стоимостью в десятки миллионов долларов. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Наджиб Хан владел коллекцией из более чем 240 роскошных автомобилей. В 2022 году он выставил некоторые из них на аукцион.

Было доказано, что мужчина занимался финансовыми махинациями. Он выписывал чеки и осуществлял банковские переводы между несколькими счетами, которые принадлежали ему. Так он заставлял банки оплачивать чеки, выписанные на недостаточные средства.

Такая схема позволила Наджибу Хану выдать себе кредит в размере 150 миллионов долларов. Он почти сразу начал тратить деньги.

Одним из первых приобретений мошенника стали Ferrari 225 S Berlinetta 1952 года и Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955 года. Еще спустя несколько он купил три раритетных модели Jaguar — XKSS 1957 года, E-Type Lightweight 1963 года и D-Type 1955 года. Некоторые автомобили в его коллекции оцениваются в миллионы долларов.

Наджиб Хан был любителем раритетных спорткаров Фото: RM Sotheby's

Окружной судья США Памела Баркер обязала Наджиба Хана выплатить 121 миллион долларов в качестве компенсации одному из банков и 27 миллионов долларов клиентам, у которых он украл деньги. Еще 9,8 миллиона долларов мужчине придется выплатить Налоговому управлению США. Он не платил налоги целых пять лет.

Чтобы смягчить наказание, мошенник пошел на сделку со следствием. Он смог сохранить свой пенсионный фонд, пару ноутбуков, пистолет Glock, часть своего гардероба и внедорожник GMC Yukon 2005 года выпуска.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе выставили коллекцию редких раритетных спорткаров Dodge и Plymouth.