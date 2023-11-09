Знаменитый американский бренд вернулся в Украину: какие модели будут представлены (фото)

Jeep представит в Украине несколько моделей повышенной проходимости. Первенцем стал кроссовер Compass, предложенный в экономичной гибридной версии.

В Украине возобновлены продажи автомобилей Jeep. Первым на наш рынок вышел новый Jeep Compass. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Кроссовер предложен в гибридной версии Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep Compass прошел модернизацию в 2022 году. Ему изменили решетку радиатора, фары и передний бампер. В салоне заменен руль, появилась виртуальная панель приборов, а центральный тачскрин увеличен до 10,1 дюймов.

Новый Jeep Compass в Украине дебютировал в гибридном исполнении – с 1,5-литровым 130-сильным турбомотором и 48-вольтной установкой на 20 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и достичь 193 км/ч, а расход топлива составляет 5,6-6 л/100 км.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и увеличенный таскрин Фото: Stellantis

Jeep Compass 2023 со старта предложен только в одной комплектации Limited за 1 237 700 гривен. Она включает отделку салона тканью и кожей, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку смарфтонов, камеру, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, а также адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Новый Jeep Grand Cherokee также представят в Украине Фото: Stellantis

Какие модели Jeep вскоре представят в Украине

Вслед за Compass в нашей стране должны появиться новый Jeep Grand Cherokee (в версии с тремя рядами сидений) и культовый рамный внедорожник Jeep Wrangler. Несколько позже также ожидается компактный кроссовер Jeep Avenger.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине создали бронированную версию пикапа Peugeot Landtrek.

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