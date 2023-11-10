ДВС или электромотор: Opel представил новый недорогой фургон для перевозок (фото)

Обновленный Opel Combo предложат в версиях с бензиновыми или дизельными двигателями, а также с электромотором. Новинка поступит в продажу в конце 2023 года.

Фургон Opel Combo обновился для 2024 модельного года. Модель получила измененный дизайн экстерьера и улучшенный интерьер. Об этом сообщили на сайте Stellantis.

Обновленный Opel Combo отличается от текущей модели модернизированной передней частью в новом фирменном стиле Vizor. Фары плавно пересекаются с решеткой радиатора.

Задние фонари стали эффективнее. Тем не менее они сохранили прежний дизайн.

Задние фонари фургона стали эффективнее Фото: Stellantis

Opel Combo 2024 модельного года будет доступен со стандартным или удлиненным кузовом. Вторая версия позволяет перевозить больше багажа.

В интерьере установлены 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы (док-станция для смартфона в базовой комплектации) и цифровая панель приборов. Также были улучшены и системы безопасности благодаря наличию двойной камеры Dynamic Surround Vision.

Внутри установлены два 10-дюймовых дисплея Фото: Stellantis

Спереди могут быть размещены два или три сиденья. В зависимости от типа кузова фургон предлагает грузовое пространство объемом до 4400 литров.

Обновленный Opel Combo предложат с бензиновыми и дизельными двигателями 1.2 PureTech и 1.5 BlueHDi. Они работают в паре с механической или автоматической КПП на выбор.

Также доступна и полностью электрическая версия мощностью 136 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Она имеет запас хода 320 км на одном заряде благодаря аккумуляторной батареи емкостью 50 кВт⋅час.

Обновленный фургон поступит в продажу в конце 2023 года. Стоимость модели станет известна позже.

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