Лучше, чем у Tesla: флагманские BMW получат инновационный автопилот (видео)

Технология BMW Personal Pilot L3 позволяет водителю не держать руки на руле и не следить за дорогой. Автопилот работает не только днем, но и ночью.

BMW завершили разработку автопилота третьего уровня и готовится к внедрению технологии на серийных моделях. Первой ее получит новый BMW 7 Series. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой марки.

Водитель может не следить за дорогой Фото: BMW

BMW Personal Pilot L3 (именно так назван автопилот) предложат в качестве опции для BMW 7 Series с марта 2024 года. Поначалу он будет доступен только в Германии, а его цена составит 6000 евро.

BMW 7 Series оснащают набором камер и ультразвуковых сенсоров, а также лидаром (лазерным дальномером). Кроме того, установлен мощный процессор и предусмотрен интернет 5G. Позже Personal Pilot L3 может получить и электрокроссовер BMW iX.

Первым автопилот получит новый BMW 7 Series Фото: BMW

Автопилот третьего уровня позволяет водителю отвлекаться от дороги на скоростях до 60 км/ч и не держать руки на руле. Он работает как в светлое, так и в темное время суток. В сложных ситуациях система сигнализирует водителю, что необходимо взять управление на себя. Если он не сделает этого, то авто остановится возле тротуара или на обочине.

BMW Personal Pilot L3 – третья в мире сертифицированная технология автопилота третьего уровня. Ранее аналогичные системы запустили в производство Honda и Mercedes-Benz. Примечательно, что у автопилота Tesla только второй уровень – он не позволяет отвлекаться от дороги.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый спортивный BMW 80-х вернули в производство.

Также мы писали, что в Украине появился новейший заряженный универсал BMW.