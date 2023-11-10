Новый седан Audi RS3 2025 рассекретили задолго до премьеры (фото)

Обновленный Audi RS3 в кузове седан отличается от текущей модели новым кузовным обвесом и более мощным двигателем. Новинку могут представить уже в начале 2024 года.

Прототип обновленного заряженного седана Audi RS3 2025 модельного года заметили во время тестов на дорогах. Новинка получит измененный дизайн и прибавку к мощности. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Audi RS3 получит измененный кузовной обвес и передние фары с новой графикой, которая может менять свой вид. Также спереди появятся увеличенные воздухозаборники.

Передние фары станут технологичнее Фото: carscoops.com

Сзади установят обновленные фонари, которые станут эффективнее. Помимо этого задний диффузор станет больше.

Сзади установят компактный спойлер Фото: carscoops.com

Ожидается, что обновленный Audi RS3 получит модернизированную подвеску. Она позволит проходить повороты на более высокой скорости.

Седан сохранит 2,5-литровый турбированный пятицилиндровый двигатель, но его мощность станет более 407 л.с. Он будет работать в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Текущая модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Новинка может дебютировать в начале 2024 года. Стоимость и характеристики седана пока неизвестны.

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