Наземный самолет: на продажу выставили самый необычный лимузин в мире (фото)

На разработку Learmousine понадобилось около двух лет и 4000 часов работы. Уникальный лимузин предлагает роскошный интерьер и необычный дизайн экстерьера.

На аукцион Goldin выставили уникальный лимузин Learmousine. Этот автомобиль построен на базе бизнес-джета Learjet. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Learmousine был создан в 2018 году компанией Exotic Coach Customs. Это наземный самолет с роскошным интерьером и необычным дизайном.

Снаружи лимузин выглядит как нестоящий самолет, но имеет 28-дюймовые колесные диски, а также переднюю и заднюю оптику. Еще одним отличием от бизнес-джета являются укороченные крылья, которые позволили сделать авто более узким.

Длина Learmousine составляет 12,8 метра. Несмотря на большие габариты, автомобиль имеет приемлемую управляемость. Для улучшения обзорности были установлены четыре камеры.

Снаружи можно найти два 12-дюймовых сабвуфера, которые установлены вместо реактивных двигателей самолета. Они являются частью внешней аудиосистемы.

Реактивные двигатели заменили на два сабвуфера Фото: Goldin

В интерьере установлены два кожаных дивана, бар и танцпол. Предусмотрена и отдельная кабина для летного экипажа. В список оснащения входят мощная аудиосистема, система освещения, дымовая машина и телевизор.

Интерьер рассчитан на восемь посадочных мест Фото: Goldin

Learmousine оснащен 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с. Максимальная скорость составляет 161 км/ч.

Торги за этот необычный лимузин заканчиваются через пять дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 100 000 долларов.

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