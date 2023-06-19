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Авто

Спорткар Porsche 911 превратили в необычный лимузин для путешествий (фото)

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Фото: Craigslist | Этот лимузин был изготовлен по заказу покойного рестлера-любителя и ресторатора Рокки Аоки

Автомобиль находится не в лучшем состоянии и нуждается в серьезном ремонте. Продавец просит за этот необычный лимузин $18 000, но предусмотрен небольшой торг.

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В США на продажу выставили необычный лимузин на базе спорткара Porsche 911. Внутри даже можно найти кровать и небольшой туалетный столик. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Автомобиль был построен из двух Porsche 911 Targa 1974 года выпуска. Этот лимузин получил обвес от суперкара Porsche 959.

Porsche 911 Targa лимузин Fullscreen
Лимузин оснастили кузовным обвесом от Porsche 959
Фото: Craigslist

Дом на колесах был создан по заказу покойного рестлера-любителя и ресторатора Рокки Аоки. Он участвовал на этом авто в гонке Car and Driver One Lap of America 1991 года.

Рокки Аоки нужен был автомобиль, в котором есть кровать и некоторые другие удобства для длительных поездок. Тогда он и решил создать этот необычный лимузин.

Porsche 911 Targa лимузин Fullscreen
Интерьер спорткара был сильно изменен
Фото: Craigslist

Сейчас автодом находится не в лучшем состоянии. У автомобиля есть проблемы с лакокрасочным покрытием, а также отсутствует большая часть внутренней отделки.

Porsche 911 Targa лимузин Fullscreen
Автомобиль не сохранил большую часть внутренней отделки
Фото: Craigslist

Двигатель авто был украден, поэтому новому владельцу придется установить другой мотор. Помимо этого автомобиль нуждается в ремонте многих других деталей.

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Лимузин Porsche 911 сейчас находится в Лос-Анджелесе. За авто просят $18 000, но продавец согласен на небольшой торг.

Ранее Фокус рассказал, что энтузиаст построил необычный внедорожник на базе старого лимузина Lincoln Town Car.