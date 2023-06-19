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Авто

Спорткар Porsche 911 перетворили на незвичайний лімузин для подорожей (фото)

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Фото: Craigslist | Цей лімузин був виготовлений на замовлення покійного рестлера-аматора та ресторатора Рокі Аокі

Автомобіль знаходиться не в кращому стані та потребує серйозного ремонту. Продавець просить за цей незвичайний лімузин $18 000, але передбачений невеликий торг.

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У США на продаж виставили незвичайний лімузин на базі спорткара Porsche 911. Усередині навіть можна знайти ліжко та невеликий туалетний столик. Про це повідомили на сайті Motor1.

Автомобіль був побудований з двох Porsche 911 Targa 1974 року випуску. Цей лімузин отримав обвіс від суперкара Porsche 959.

Porsche 911 Targa лімузин Fullscreen
Лімузин оснастили кузовним обвісом від Porsche 959
Фото: Craigslist

Будинок на колесах був створений на замовлення покійного рестлера-аматора та ресторатора Рокі Аокі. Це авто брало участь у перегонах Car and Driver One Lap of America 1991 року.

Рокі Аокі потрібен був автомобіль, у якому є ліжко та деякі інші зручності для тривалих поїздок. Тоді він вирішив створити цей незвичайний лімузин.

Porsche 911 Targa лімузин Fullscreen
Інтер'єр спорткара був дуже змінений
Фото: Craigslist

Зараз автобудинок знаходиться не в кращому стані. В автомобіля є проблеми з лакофарбовим покриттям, а також відсутня більша частина внутрішньої обробки.

Porsche 911 Targa лімузин Fullscreen
Автомобіль не зберіг більшу частину внутрішнього оздоблення
Фото: Craigslist

Двигун авто було викрадено, тому новому власнику доведеться встановити інший. Крім цього автомобіль потребує ремонту багатьох інших деталей.

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Лімузин Porsche 911 зараз знаходиться в Лос-Анджелесі. За авто просять $18 000, але продавець погоджується на невеликий торг.

Раніше Фокус розповів, що ентузіаст збудував незвичайний позашляховик на базі старого лімузина Lincoln Town Car.