Спорткар Porsche 911 перетворили на незвичайний лімузин для подорожей (фото)
Автомобіль знаходиться не в кращому стані та потребує серйозного ремонту. Продавець просить за цей незвичайний лімузин $18 000, але передбачений невеликий торг.
У США на продаж виставили незвичайний лімузин на базі спорткара Porsche 911. Усередині навіть можна знайти ліжко та невеликий туалетний столик. Про це повідомили на сайті Motor1.
Автомобіль був побудований з двох Porsche 911 Targa 1974 року випуску. Цей лімузин отримав обвіс від суперкара Porsche 959.
Будинок на колесах був створений на замовлення покійного рестлера-аматора та ресторатора Рокі Аокі. Це авто брало участь у перегонах Car and Driver One Lap of America 1991 року.
Рокі Аокі потрібен був автомобіль, у якому є ліжко та деякі інші зручності для тривалих поїздок. Тоді він вирішив створити цей незвичайний лімузин.
Зараз автобудинок знаходиться не в кращому стані. В автомобіля є проблеми з лакофарбовим покриттям, а також відсутня більша частина внутрішньої обробки.
Двигун авто було викрадено, тому новому власнику доведеться встановити інший. Крім цього автомобіль потребує ремонту багатьох інших деталей.Важливо
Лімузин Porsche 911 зараз знаходиться в Лос-Анджелесі. За авто просять $18 000, але продавець погоджується на невеликий торг.
Раніше Фокус розповів, що ентузіаст збудував незвичайний позашляховик на базі старого лімузина Lincoln Town Car.