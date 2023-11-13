Названы лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в 2023 году (фото)

Эксперты выделили 9 автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов и рекомендуются к покупке.

Британские эксперты назвали лучшие автомобили с пробегом в каждом сегменте. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На вторичном рынке доступно множество автомобилей, но далеко не все из них отвечают всем требованиям современного водителя. Эксперты решили упростить подбор подержанных авто, выделив лучшую модель для каждой категории.

В рейтинг вошли 9 автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили их главные преимущества.

Лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в 2023 году:

Лучший подержанный хэтчбек — Honda Jazz

Honda Jazz практичнее большинства хэтчбеков Фото: Honda

Годы выпуска: 2020 — наше время

Несмотря на компактные габариты, Honda Jazz имеет очень просторный и практичный интерьер. Также это экономная модель с низким расходом топлива. Еще одним преимуществом хэтчбека являются низкие эксплуатационные расходы.

Лучший подержанный автомобиль бизнес-класса — BMW 3 Series

BMW 3 Series отличается приятной управляемостью Фото: BMW

Годы выпуска: 2019 — наше время

BMW 3 Series объединяет в себе спортивность и премиальность. Седан отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Также на выбор доступно большое количество комплектаций.

Лучший подержанный универсал — Volkswagen Passat Estate

Volkswagen Passat Estate предлагает большой багажник и практичный интерьер Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2015 — наше время

Volkswagen Passat Estate отвечает всем требованием современного универсала — большой багажник, практичный интерьер и комфортная подвеска. Помимо этого модель имеет неплохую динамику разгона, а также низкий расход топлива.

Лучший подержанный кроссовер — Ford Puma

Ford Puma управляется лучше других кроссоверов Фото: Ford

Годы выпуска: 2019 — наше время

Ford Puma предлагает низкий расход топлива и практичный интерьер. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Еще одним достоинством модели является большой ассортимент силовых установок.

Лучший подержанный 7-местный автомобиль — Peugeot 5008

Peugeot 5008 является универсальным автомобилем Фото: Peugeot

Годы выпуска: 2017 — наше время

Peugeot 5008 имеет приятную управляемость, стильный дизайн и практичный интерьер. Это отличный семейный автомобиль, который справится с многими задачами.

Лучший подержанный электромобиль — Tesla Model 3

Tesla Model 3 имеет просторный интерьер и приятную управляемость Фото: Tesla

Годы выпуска: 2019 — наше время

Tesla Model 3 является одним из самых популярных электромобилей в мире. Модель предлагает просторный интерьер, приятную управляемость и большой запас хода. Также электрокар быстрее многих конкурентов с ДВС.

Лучший подержанный гибридный автомобиль — BMW 330e

BMW 330e предлагает низкий расход топлива Фото: BMW

Годы выпуска: 2019 — наше время

BMW 3 Series является отличным автомобилем, но 330e добавляет ко всем достоинствам модели очень низкий расход топлива. Этот седан также можно подзарядить на зарядной станции. Еще одним плюсом авто является просторный интерьер.

Лучший подержанный спорткар — Audi TT

Audi TT имеет отточенную управляемость Фото: Audi

Годы выпуска: 2014 — 2023

Audi TT является одним из лучших спорткаров, которые можно купить на вторичном рынке. Это стильный автомобиль с отточенной управляемостью и мощным двигателем. Модель доступна с передним или полным приводом на выбор.

Лучший подержанный автомобиль года — BMW 3 Series

BMW 3 Series признали лучшим подержанным автомобилем Фото: BMW

Годы выпуска: 2019 — наше время

BMW 3 Series занял сразу три позиции в этом рейтинге. Эта модель отвечает многим требованием водителей, а также во многом превосходит конкурентов. Эксперты настоятельно рекомендуют к покупке этот автомобиль.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие гибридные кроссоверы 2023 года.