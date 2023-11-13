Tesla будет штрафовать своих клиентов за перепродажу пикапа Cybertruck

Первые владельцы Tesla Cybertruck не смогут перепродать электромобиль в течение года. Нарушение этого условия может привести к большому штрафу.

Электрический пикап Tesla Cybertruck выходит на рынок США уже 30 ноября. Модель будет выпускаться партиями, поэтому первые владельцы не смогут перепродать электромобиль в течение года. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

В прошлые выходные на официальном сайте Tesla были опубликованы обновленные Условия соглашения о заказе транспортных средств для рынка США. В них сказано, что Tesla Cybertruck нельзя будет перепродать в течение первого года с момента покупки.

В Tesla объяснили, что это решение связано с ограниченным тиражом Cybertruck. Автопроизводитель не успевает поставить достаточно пикапов, чтобы удовлетворить запросы всех клиентов.

Перепродать автомобиль можно будет только по очень важной причине. При этом компанию нужно заранее уведомить о своем решении в письменной форме.

Если запрос клиента будет подтвержден, Tesla выкупит пикапа по цене, указанной в прайс-листе. Тем не менее будет вычтена определенная сумма за пробег, износ и затраты на ремонт.

В случае, если Tesla откажется выкупить автомобиль у владельца, он сможет перепродать пикап третьему лицу только после получения письменного согласия от производителя.

Также Tesla пригрозила судебным запретом на передачу права собственности в отношении тех клиентов, которые все же нарушили условия соглашения. Помимо этого компания предусмотрела заранее уцененные убытки в размере 50 000 долларов, которые предстоит выплатить владельцу пикапа.

Ранее Фокус рассказал, что Tesla готовит новый доступный электромобиль Model 2.