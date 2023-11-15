Яркий дизайн и гибридная установка: представлена новая Toyota Camry 2024 (видео)
Седан Toyota Camry стал выразительнее на вид и получил более современный салон. Модель предложена исключительно в гибридных версиях.
В США дебютировала новая Toyota Camry. Следующую генерацию популярного седана D-класса покажут на автошоу в Лос-Анджелесе, а в продажу он поступит с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Дизайн Toyota Camry 2024
Новая Toyota Camry сохраняет платформу TNGA и знакомый силуэт с изогнутой крышей и рельефными боковинами. В то же время, передняя часть выполнена в стиле нового Prius – с выраженным "носом" и тоненькими фарами. Сзади обращают на себя внимание С-образные фонари. Разные версии модели отличаются не только колесными дисками, но и дизайном решетки радиатора.
Салон и комплектация Toyota Camry 2024
Интерьер сохранил привычную компоновку, но седан Toyota Camry получил виртуальный щиток приборов и большой (до 12,3 дюйма в диагонали) тачскрин. Мультимедийную систему дополнили голосовым управлением, а за доплату предложена проекция на лобовое стекло.
Базовая комплектация Toyota Camry 2024 включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, а также адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
Топовый вариант XLE получил кожаный салон, электропривод и подогрев сидений, камеры кругового обзора, систему полуавтономного вождения и мощную акустику JBL. Среди опций появился доступ в салон со смартфона.
Новая Toyota Camry, характеристики
Toyota Camry 2024 дебютировала исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача выросла до 228 л. с. в переднеприводной версии и 235 л. с. – в полноприводной.
Не исключено, что в отдельных странах могут оставить 2,5-литровые бензиновые версии модели, а вот 3,5-литровый V6 для Toyota Camry 2024 точно не будут предлагать.
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