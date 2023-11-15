Японский Hummer: самый большой внедорожник Toyota выставили на продажу (фото)

Toyota Mega Cruiser является большим внедорожником с полным приводом и рамной конструкцией. Автомобиль оснащен 155-сильным турбодизелем и имеет отличное состояние.

В США на аукционе Cars & Bids выставили внедорожник Toyota Mega Cruiser 1996 года выпуска. Этот автомобиль был разработан для нужд японской армии. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Toyota Mega Cruiser выпускался с 1995 до 2002 года. В 2020 году внедорожник разрешили импортировать в США.

Toyota Mega Cruiser продавался исключительно на внутреннем рынке Японии. Для частных лиц было изготовлено около 150 внедорожников.

Габариты Toyota Mega Cruiser:

длина — 5090 мм;

ширина — 2169 мм;

высота — 2075 мм;

колесная база — 3396 мм;

клиренс — 420 мм.

Выставленный на продажу внедорожник окрашен в белый цвет и имеет 17-дюймовые алюминиевые колесные диски. Этот экземпляр изначально был зеленого цвета, но бывший владелец решил перекрасить его.

На внедорожник установили новые колесные диски Фото: Cars and Bids

В интерьере размещены шесть сидений с отделкой из ткани, радиоприемник Carrozzeria, электростеклоподъемники и кондиционер. Пробег авто составляет 168 700 километров.

Интерьер рассчитан на шесть посадочных мест Фото: Cars and Bids

Toyota Mega Cruiser оснащен 4,1-литровым турбодизелем мощностью 155 л.с. и 282 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги за внедорожник заканчиваются уже 15 ноября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 75 000 долларов.

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