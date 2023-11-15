Бюджетный эксклюзив: в Киеве заметили редкий кабриолет Nissan (фото)

Nissan Micra С+С — редкий купе-кабриолет с необычным дизайном. Компактная четырехместная модель оснащена 1,4-литровым двигателем.

В Киеве сфотографировали Nissan Micra 2006 года в кузове купе-кабриолет. Оригинальная модель является редкостью, в Украине, ведь у нас она никогда не продавалась официально. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто выпускали с 2005 по 2009 годы Фото: Topcars UA

Nissan Micra С+С – сравнительно малоизвестная модель, ведь не все знают, что у бюджетного авто В-класса была версия в кузове кабриолет. Ее выпускали с 2005 по 2009 год небольшими тиражами.

Жесткую складывающуюся крышу с электроприводом для Nissan Micra С+С разработала и производила компания Karmann. У купе-кабриолета оригинальный силуэт с изогнутой крышей и крышка багажника. Удивительно, но у компактного авто остался второй ряд сидений, хотя он рассчитан разве что на детей.

Металлическая складывающаяся крыша оснащена электроприводом Фото: Topcars UA

Конкретно этот купе-кабриолет Nissan Micra 2006 года оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. Также предлагали 1,6-литровый 110-сильный мотор и 1,5-литровый турбодизель на 86 л. с. Кабриолет был доступен с 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП.

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