Японский Dodge Challenger: хэтчбек Honda Civic получил нестандартный тюнинг (фото)

Mitsuoka M55 посвящен 55-летию японского автопроизводителя. Новинка основана на Honda Civic 11-го поколения, но имеет дизайн в стиле Dodge Challenger.

В Японии представили необычный концепт-кар Mitsuoka M55. Новинка основана на хэтчбеке Honda Civic 11-го поколения и получила дизайн в стиле Dodge Challenger. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Mitsuoka M55 была создана в честь 55-летия компании. Дизайнеры приложили все усилия, чтобы превратить обтекаемый хэтчбек в пятидверную копию американского спорткара.

Автомобиль сохранил двери, крышу и стекла Honda Civic. Все остальные детали кузова были заменены.

Спереди расположены четыре круглые фары и прямоугольная решетка радиатора. Также автомобиль получил компактный сплиттер.

Сзади установлены два необычных фонаря и решетки на заднем стекле. Помимо этого на капоте расположен спойлер.

Сзади установлены новые фонари и спойлер Фото: Mitsuoka

Mitsuoka M55 шире стандартного хэтчбека, а также получила новые легкосплавные диски черного цвета. На шинах появились надписи белого цвета.

В интерьере также есть несколько изменений. Внутри появилась новая кожаная обивка в ретро-стиле и логотип Mitsuoka на руле.

Интерьер авто остался почти без изменений Фото: Mitsuoka

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 182 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Концепт-кар не планируют запустить в производство. Его впервые покажут вживую в выставочном зале Mitsuoka Azabu в Токио 24 ноября.

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