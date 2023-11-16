Запас хода 700 км и большой багажник: в США создали нового конкурента Tesla Model X (фото)

Семейный электрокроссовер Lucid Gravity предложат в версиях на 6 и 7 мест. Топовый вариант модели сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды и буксировать 2,7-тонный прицеп.

Линейку Lucid Motors расширила еще одна модель — к седану Air присоединился кроссовер Gravity. Его презентовали на автошоу в Лос-Анджелесе, а производство электрокара стартует под конец 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lucid.

Электрокар может буксировать 2,7-тонный прицеп Фото: Lucid Motors

Новый Lucid Gravity – большой электрокроссовер с тремя рядами сидений. Модель стоимостью примерно от $80 000 бросит вызов Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

Запас хода Lucid Gravity достигает 708 км Фото: Lucid Motors

Кроссовер Lucid Gravity построен на платформе модели Air. Пятиметровое авто отличается элегантным обтекаемым дизайном с с плавными линиями кузова и тоненькой диодной оптикой. Крыша выполнена стеклянной.

В салоне на передней салоне установлены 34-дюймовый изогнутый OLED-дисплей и отдельный сенсорный экран.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: Lucid Motors

Электромобиль Lucid Gravity предложат в версиях на 6 и 7 мест. Кресла первого ряда могут быть дополнены электроприводом, вентиляцией и выдвижными подставками для отдыха ног. Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 3171 л, есть и отсек спереди.

Модель предложат в версиях на 6 и 7 мест Фото: Lucid Motors

Характеристики Lucid Gravity полностью не опубликовали, но заявлено, что самая быстрая версия модели сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода достигнет 708 км. 900-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 45% (320 км пробега) всего за 15 минут.

Объем багажника со сложенными сиденьями составляет 3171 л Фото: Lucid Motors

Кроме того, электрокроссовер сможет буксировать 2,7-тонный прицеп и получит пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Lucid продолжит расширять свой модельный ряд — уже ведется разработка электропикапа.

Также Фокус рассказывал про 1200-сильный Lucid Air Sapphire, развивающий 330 км/ч.