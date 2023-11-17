В Украину привезли экономичного конкурента Nissan Qashqai от Honda (фото)

Новая Honda ZR-V — компактный кроссовер на платформе модели Civic. Модель в Украине предложат в гибридной версии с расходом 4,8 л на 100 км.

На украинский рынок выходит новая Honda ZR-V. Первые кроссоверы уже прибыли в нашу страну для сертификации. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Honda ZR-V – новый кроссовер японской марки, который займет нишу между моделями HR-V и CR-V. Его конкурентами станут Kia Sportage и Nissan Qashqai.

Кроссовер построен на платформе Honda Civic Фото: Auto-consulting

4,5-метровый кроссовер Honda ZR-V отличается обтекаемым дизайном с покатой крышей и широкой решеткой радиатора. Автомобиль построен на платформе модели Civic.

Родство с Honda Civic заметно в салоне, ведь у него позаимствовали руль, переднюю панель, цифровые приборы и 9-дюймовый сенсорный дисплей. Объем багажника кроссовера составляет 380-1312 л.

Новая Honda ZR-V в Украине будет предложена исключительно в гибридной версии. В ней колеса вращает 184-сильный электромотор, а 2,0-литровый бензиновый двигатель на 143 л. с. служит генератором. Средний расход топлива составляет всего 4,8 л/100 км.

В Украине модель предложат в гибридном исполнении Фото: Auto-consulting

Цена Honda ZR-V составляет 1 799 900 гривен. Модель предложена в одной комплектации Elegance с двухзонный климат-контролем, электроприводом двери багажника, камерой, навигацией, датчиками дождя и света, адаптивным круиз-контролем и набором систем безопасности.

К слову, вскоре на украинском рынке появится и новая Honda CR-V 2023 в гибридном исполнении.

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