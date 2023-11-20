Замена стекла за $33 000: культовый суперкар McLaren шокировал стоимостью ремонта (видео)

McLaren F1 очень дорогой в содержании. Новое лобовое стекло для суперкара стоит 25 000 долларов, еще $8000 нужно заплатить за его установку.

Знаменитый суперкар McLaren F1 за последние годы взлетел в цене и порой продается за $20 миллионов. Впрочем, стоимость ремонта этого авто также шокирует. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новое лобовое стекло McLaren F1 вместе с установкой обойдется в $33 000 Фото: McLaren

В частности, замена лобового стекла на McLaren F1 обойдется в 33 000 долларов — как новая Toyota Camry. Об этом стало известно после того, как в сразу двух McLaren повредились стекла во время автошоу на треке Sonoma Raceway в Калифорнии.

На заводе McLaren в британском Уокинге до сих пор хранится запас стекол для F1. Они продаются за 25 000 долларов, еще $8000 нужно заплатить за установку.

Напомним, что McLaren F1 выпускали с 1993 по 1998 годы и всего собрали только 64 купе. Суперкар стоил миллион долларов и был самым дорогим авто своего времени. Среди особенностей авто – трехместная компоновка с водителем по центру.

К тому же, McLaren F1 – самая быстрая модель 90-х. Легкое (1140 кг) купе оснащено 6,1-литровым V12 от BMW мощностью 627 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 386 км/ч.

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