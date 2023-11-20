Гибрид или электро: General Motors показали большой семейный седан по цене Logan (фото)

Недорогой седан Wuling Starlight будет доступен в гибридных и электрических версиях. Самый дорогой вариант сможет проехать 510 км без подзарядки.

На автошоу в Гуанчжоу презентовали новый Wuling Starlight. Электрифицированный седан D-класса от будет стоить от 93 800 до 109 800 юаней ($13 000 – 15 300) – по цене нового Logan. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Wuling Starlight создан при участии специалистов General Motors, ведь именно этот концерн наряду с SAIC является основателем китайского бренда. Модель дебютировала в гибридном исполнении, а позже появится электрокар.

Фото: autohome.com.cn

Седан Wuling Starlight отличается вытянутым обтекаемым дизайном с выраженным "носом" с диодной подсветкой и "двухэтажными" фарами. Гибрид отличается от электромобиля наличием решетки радиатора.

Размеры Wuling Starlight 2023:

длина – 4835 мм;

ширина – 1860 мм;

высота – 1515 мм;

колесная база – 2800 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. В отделке использована искусственная кожа, а базовое оснащение включает бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя. Топовый вариант получил электропривод кресел.

Подзаряжаемый гибрид Wuling Starlight оснащен 177-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым двигателем на 106 л. с., исполняющим роль генератора.

В топовой версии передние кресла получили электропривод Фото: autohome.com.cn В отделке использована искусственная кожа Фото: autohome.com.cn

Максимальная скорость ограничена на 145 км/ч, а средний расход топлива составляет 4 л/100 км. На выбор предложены батареи емкостью 9,5 и 20,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 70 и 150 км, соответственно.

Электромобиль Wuling Starlight оснастят 136-сильным мотором, но его максимальная скорость будет больше – 150 км/ч. Можно будет выбрать батареи на 41,9 и 54,3 кВт∙ч: запас хода достигнет 410 и 510 км, соответственно.

К слову, на автосалоне в Гуанчжоу показали и обновленный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV за $6400.

Также Фокус сообщал, что General Motors рассекретили новый премиальный электрокроссовер.