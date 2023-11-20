Гибрид или электро: General Motors показали большой семейный седан по цене Logan (фото)
Недорогой седан Wuling Starlight будет доступен в гибридных и электрических версиях. Самый дорогой вариант сможет проехать 510 км без подзарядки.
На автошоу в Гуанчжоу презентовали новый Wuling Starlight. Электрифицированный седан D-класса от будет стоить от 93 800 до 109 800 юаней ($13 000 – 15 300) – по цене нового Logan. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Wuling Starlight создан при участии специалистов General Motors, ведь именно этот концерн наряду с SAIC является основателем китайского бренда. Модель дебютировала в гибридном исполнении, а позже появится электрокар.
Седан Wuling Starlight отличается вытянутым обтекаемым дизайном с выраженным "носом" с диодной подсветкой и "двухэтажными" фарами. Гибрид отличается от электромобиля наличием решетки радиатора.
Размеры Wuling Starlight 2023:
- длина – 4835 мм;
- ширина – 1860 мм;
- высота – 1515 мм;
- колесная база – 2800 мм.
В салоне установлены виртуальный щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. В отделке использована искусственная кожа, а базовое оснащение включает бесключевой доступ, климат-контроль, датчики света и дождя. Топовый вариант получил электропривод кресел.
Подзаряжаемый гибрид Wuling Starlight оснащен 177-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым двигателем на 106 л. с., исполняющим роль генератора.
Максимальная скорость ограничена на 145 км/ч, а средний расход топлива составляет 4 л/100 км. На выбор предложены батареи емкостью 9,5 и 20,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 70 и 150 км, соответственно.
Электромобиль Wuling Starlight оснастят 136-сильным мотором, но его максимальная скорость будет больше – 150 км/ч. Можно будет выбрать батареи на 41,9 и 54,3 кВт∙ч: запас хода достигнет 410 и 510 км, соответственно.
К слову, на автосалоне в Гуанчжоу показали и обновленный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV за $6400.
Также Фокус сообщал, что General Motors рассекретили новый премиальный электрокроссовер.