В Украине обнаружен самодельный суперкар Lamborghini Reventon (фото)

Суперкар Lamborghini Reventon воссоздан из стеклопластика. Автомобиль оснащен двигателем Audi V8 и способен разогнаться до 240 км/ч.

Во Львове ездит нестандартное авто – оно выглядит как лимитированный суперкар Lamborghini Reventon, но является самодельным. Дорогой автомобиль воссоздал украинский мастер. Сейчас оно продается и информация о нем появилась на Auto.ria.

Двери авто поднимаются вверх Фото: auto.ria.com

По данным сайта ТопЖир, копия Lamborghini Reventon построена бывшим конструктором ЛАЗ Олегом Грицаем, причем это не первое его самодельное авто. Работы над проектом заняли 4 года.

Кузов авто был выклеен из стеклопластика. Клиновидный дизайн Lamborghini Reventon неплохо воссоздан и даже двери купе поднимаются вверх. В салоне установлены спортивные кресла и предусмотрен климат-контроль.

Суперкар оснащен 300-сильным двигателем Audi Фото: auto.ria.com

Клон Lamborghini Reventon построен на агрегатах Audi A8 первого поколения. Он получил 4,2-литровый 300-сильный V8 и автоматическую КПП. Самодельное авто способно развить 240 км/ч.

Конечно, настоящий Lamborghini Reventon гораздо быстрее – купе с 650-сильным V12 способно развить 340 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с.

Кузов віполнен из стеклопластика Фото: auto.ria.com

Впрочем, оригинал и гораздо дороже – в 2007-2009 годах выпущено 20 купе и 15 родстеров Lamborghini Reventon стоимостью $2,1 миллиона. Копия же продается за $15 000.

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