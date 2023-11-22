Украинцы уже могут сдать экзамены на права без обучения в автошколе: как это сделать

Тесты на права в Украине теперь можно сдать после самостоятельной подготовки, не посещая автошколу. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр МВД.

С сегодняшнего дня, 22 ноября, будущие водители могут сдавать теоретический экзамен на права, не обучаясь в автошколе. Соответствующее постановление Кабинета Министров вступило в силу. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

Сдать экзамен на права уже можно в сервисных центрах МВД, а позже такая возможность появится и в Центрах предоставления административных услуг. Будущие водители должны записаться на экзамен онлайн либо же в терминале сервисного центра МВД.

Документы, необходимые для сдачи теоретического экзамена на права:

удостоверение личности – паспорт гражданина Украины, ID-карта либо заграничный паспорт (со справкой о месте жительства);

идентификационный номер;

медицинская справка, свидетельствующая о допуске к управлению транспортом;

водительские права – если открывается новая их категория.

Перед сдачей экзамена необходимо предупредить администратора о самостоятельном изучении ПДД и другого теоретического материала. На 20 тестовых вопросов выделяется 20 минут. Допускаются две ошибки, а пересдача возможна не ранее, чем через 10 дней. Стоимость процедуры составляет 13 гривен.

При успешной сдаче тестов на права будущие водители могут обратиться в автошколу и приступить к обучению вождению с инструктором — самостоятельная подготовка в этом случае уже не разрешается.

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