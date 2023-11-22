Поощряет вред природе: в Великобритании запрещена реклама Toyota (видео)
Британский регулятор рекламы постановил, что видео с Toyota Hilux побуждает ездить по бездорожью и наносить вред окружающей среде. Ролик и рекламный слоган запретили.
В Великобритании решили запретить рекламу Toyota Hilux. Ее посчитали социально безответственной. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В ролике Born to Roam ("Рожденный скитаться") пикапы Toyota Hilux на большой скорости мчатся по бездорожью. Именно это и не понравилось британскому Агентству по стандартам рекламы. Эксперты считают, что видео не способствует заботе об окружающей среде.
По их мнению, видео поощряет езду по бездорожью, которая наносит вред природе. Это первый случай, когда реклама запрещена по причине "неэкологичности".
В Toyota объяснили, что пикап Hilux создавался специально для самых суровых условий и нередко используется фермерами или лесниками на бездорожье.
Кроме того, представители японского концерна сообщили, что ролик снимали не в дикой природе, а на частной территории в Словении с согласия владельца земли. Также Toyota с 1997 года активно занимается электрификацией и является мировым лидером по производству гибридов.
Однако эти аргументы на Агентство по стандартам рекламы не подействовали – ролик и слоган Born to Roam запретили в Великобритании.
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