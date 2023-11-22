Посвящается Микки Маусу: самый дешевый электрокар Fiat получил оригинальную версию (видео)

Электромобили Fiat Topolino украсили оригинальными узорами с Микки Маусом. Всего создано пять разных вариантов окраски авто.

Новый Fiat Topolino обзавелся оригинальным вариантом. Миниатюрный электрокар посвящено Микки Маусу. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Оригинальные авто посвящены 100-летию Disney и завода Fiat в Линготто Фото: Stellantis

Электромобили Fiat Topolino 2023 получили яркий "мультяшный" окрас с изображениями Микки Мауса. Для четырех авто дизайн разработали в центре стиля Fiat, а пятое – раскрасил иллюстратор Disney Джорджио Каваццано.

Один из Fiat Topolino получил ливрею в стилистике самого первого мультфильма о Микки Маусе "Паровоз Вили". Кроме того, созданы авто в уличном и абстрактном стиле.

Фото: Stellantis Фото: Stellantis Фото: Stellantis Фото: Stellantis

Электромобили посвятили сразу двум 100-летним юбилеям – их отмечают компания Disney и завод Fiat в Линготто. Topolino (в переводе с итальянского – "мышонок") выбрали не зря, ведь в именно так в Италии называют Микки Мауса.

Напомним, что новый Fiat Topolino создан на базе Citroen Ami. Миниатюрный 2,5-метровый электрокар оснащен 8-сильным мотором и развивает 45 км/ч, а его запас хода составляет 75 км. В ряде стран ЕС управлять столь маломощным авто можно без прав и с 14 лет. Цена Fiat Topolino — от 7544 евро.

К слову, недавно Fiat презентовал недорогой спортивный купе-кроссовер.

Также Фокус рассказывал про дешевый аналог Fiat Topolino из Японии.