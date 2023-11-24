На европейский рынок выходит недорогой семейный кроссовер за 19 000 евро (фото)

Новый SWM G03F станет самым дешевым семиместным кроссовером в Европе. 4,6-метровое авто оснащено 1,5-литровым бензиновым двигателем.

В Европе появится новый SWM G03F. Семейный китайский кроссовер будут продавать за 19 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

SWM G03F – близкий родственник модели Big Tiger, которая является самым доступным гибридным кроссовером в мире. Он разработан совместно компаниями Shineray и Brilliance. Основным конкурентом модели называют Dacia Jogger.

Авто стоит от 19 000 евро

Кроссовер SWM G03F отличается сдержанным угловатым дизайном. У него высокий капот, массивные бамперы и широкая решетка радиатора, а аткже выраженный пластиковый обвес.

Размеры SWM G03F:

длина – 4605 мм;

ширина – 1815 мм;

высота – 1825 мм;

колесная база – 2780 мм.

В салоне установлены три ряда сидений

Новый SWM G03F – самый доступный семиместный кроссовер в Европе. Примечательно, что трехместным является третий ряд авто, а на втором – установлены два отдельных кресла. Оснащение включает бесключевой доступ, кондиционер и мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Android Auto и Apple CarPlay.

Китайский кроссовер SWM G03F оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. Пока модель доступна исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Клиренс кроссовера равен 195 мм.

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