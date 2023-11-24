Единственный в своем роде: обнаружен уникальный заряженный Ford Mustang 70-х (видео)

Ford Mustang Boss 302 1971 года создан на базе гоночной модели. Купе оснащено 290-сильным V8 и способно развить скорость свыше 200 км/ч.

В США на выставке ретро-авто Muscle Car and Corvette Nationals показали редкий и необычный Ford Mustang 1971 года. Авто существует в одном-единственном экземпляре и его стоимость превышает 100 000 долларов. Ему посвятил видео блогер Lou Costabile.

От производства спорткара отказались Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 302 (именно так назвали авто) так и остался прототипом. В 1971 году модель так и не стали выпускать. Долгое время спортивное авто ржавело заброшенным, но его выкупили и восстановили до оригинального состояния.

Автомобиль прошел полную реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Boss 302 – заряженная версия Ford Mustang. По сути, это серийный вариант авто, которое выступало в чемпионате Trans-Am.

Под капотом установлен 290-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Впервые Ford Mustang Boss 302 появился в 1969 году и находился в производстве до конца 1970 года. За это время собрали 7641 купе.

В 1971 году представили новый Mustang и изначально производство Boss 302 планировали продолжить – с этой целью и выпустили прототип. Однако со временем руководство Ford изменило точку зрения и отказалось от версии.

Ford Mustang Boss 302 1971 года оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 290 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. От стандартного купе Mustang заряженный вариант отличается передним спойлером и двухцветной окраской.

Ранее Фокус сообщал, что в США также нашли идеально сохранившийся Packard, который послужил прообразом для "Чайки".

Также мы писали, что в Киеве видели знаменитый спорткар Nissan Skyline.