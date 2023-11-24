Porsche прекратили выпуск нестандартной модели: известна причина

Универсал Porsche Panamera Sport Turismo выпускали с 2017 года. Модель предлагали в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 680 сил.

Porsche отказались от модели Panamera Sport Turismo. Оригинальный спортивный универсал уже сняли с производства – об этом стало известно во время презентации обновленного лифтбека Panamera. Подробнее о причинах отказа от модели рассказало издание Automotive News Europe.

На универсал приходилось всего 10% продаж Porsche Panamera Фото: Porsche

Универсал Porsche Panamera Sport Turismo прекратили выпускать из-за непопулярности: на него приходилось только 10% от всех продаж модели. Большинство авто продавались в Европе, а вот в США и Китае такая модификация совсем не пользовалась спросом. К тому же, в линейке не было внедорожной версии на подобие электрического Porsche Taycan Cross Turismo, который продается лучше.

Также отмечается, что основным конкурентом Porsche Panamera Sport Turismo стал кроссовер Cayenne – он просторнее внутри, обладает более вместительным багажником и имеет высокий клиренс.

Версия Sport Turismo была только у второго поколения Porsche Panamera. Ее выпускали с 2017 года и предлагали бензиновые, дизельные и гибридные модификации мощностью до 680 л. с. На момент появления это был самый мощный в мире универсал.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили яркий тюнингованный Porsche Panamera.

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