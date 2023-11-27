Кроссовер BMW X5 2023 разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Кроссовер BMW X5 2023 модельного года не смог справиться с лосиным тестом на необходимой скорости. Тем не менее в тесте на слалом модель смогла опередить некоторых конкурентов.

Эксперты испытали кроссовер BMW X5 2023 модельного года в двух сложных тестах на управляемость. Модель показала не самые лучшие результаты. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Обновленный BMW X5 отличается от предшественника более агрессивным дизайном и современным интерьером. Эта модель имеет богатое оснащение и доступна с большим количеством двигателей на выбор.

Испытания проходил кроссовер с шинами Pirelli PZero размером 275/40 R21 спереди и 315/35 R21 сзади. Они обеспечивают достаточно сцепления с дорогой.

Сперва BMW X5 испытали в тесте на слалом. Кроссовер проехал полосу препятствий за 23,5 секунды. Модель оказалась быстрее электрокроссовера Mercedes-Benz EQE и электрокара BMW i4.

Затем кроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестового авто — маневрировать на скорости от 77 км/ч, не задев при этом конусы.

Автомобиль смог проехать полосу препятствий на скорости 72 км/ч. На более высокой скорости кроссовер становился нестабильным.

BMW X5 оснащен "мягкой" гибридной установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем мощностью 298 л.с. и 670 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,1 секунды. Максимальная скорость составляет 233 км/ч.

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