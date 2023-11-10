Не хуже Tesla: электромобиль Geely отлично справился с тестом на управляемость (видео)

Электромобиль Geely Galaxy E8 показал один из лучших результатов в лосином тесте среди всех авто. Седан способен проехать до 700 км и поддерживает быструю зарядку.

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Эксперты испытали электромобиль Geely Galaxy E8 2024 модельного года в двух сложных тестах на управляемость. Электрокар показал результаты, которые не уступают Tesla Model S Plaid. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Geely Galaxy E8 является среднеразмерным электрическим седаном из новой линейки китайского бренда. Эта модель предлагает инновационные технологии и большой запас хода.

Испытания проходил электромобиль с шинами Goodyear Assurance ComfortTred размером 245/45 R19. Они отлично подходят для электрических моделей.

Сперва Geely Galaxy E8 испытали в тесте на слалом. Электрический седан проехал полосу препятствий за 23,5 секунды. Он оказался быстрее электрокара Cupra Born и универсала BMW M340d.

Затем электромобиль испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю необходимо маневрировать на скорости от 77 км/ч, не задев при этом конусы.

Электрический седан смог проехать полосу препятствий на скорости 82 км/ч. Это один из лучших результатов за все время испытаний.

Geely Galaxy E8 оснащен электромотором мощностью 272 л.с. Запас хода составляет около 700 км на одном заряде.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

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