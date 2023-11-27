Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили BMW в возрасте до 8 лет (фото)
В рейтинг вошли 10 подержанных моделей BMW, которые имеют множество плюсов. Эксперты также выделили основные недостатки этих автомобилей.
Британские эксперты назвали лучшие автомобили BMW с пробегом. По их словам, именно на эти модели стоит обратить внимание на вторичном рынке. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Автомобили BMW часто объединяют в себе передовые технологии, комфорт и спортивность. Автомобилисты ценят эти модели за их приятную управляемость.
Эксперты выделили 10 автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Они также назвали основные достоинства и недостатки представленных моделей.
ТОП-10 лучших подержанных автомобилей BMW:
10. BMW 1 Series
BMW 1 Series является самой доступной моделью немецкого бренда. На вторичном рынке можно найти множество хэтчбеков второго поколения в отличном состоянии. Этот автомобиль предлагает высокую плавность хода и приятную управляемость.
Плюсы:
- мощные двигатели;
- низкий расход топлива дизельных двигателей;
- удобная информационно-развлекательная система;
- высокий уровень надежности.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- небогатое оснащение;
- высокая стоимость.
9. BMW X1
Компактный кроссовер BMW X1 роскошнее многих своих конкурентов. Также эта модель отличается практичным интерьером и приятной управляемостью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- высокая стоимость.
8. BMW iX3
BMW iX3 благодаря электрической силовой установке имеет быстрый разгон с места. Помимо этого электрокроссовер предлагает большой запас хода.
Плюсы:
- большой запас хода;
- удобная информационно-развлекательная система;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- не самый быстрый разгон;
- плохая шумоизоляция;
- не самая быстрая скорость зарядки.
7. BMW 4 Series
BMW 4 Series имеет отточенную управляемость и предлагается с большим количеством двигателей на выбор. Помимо этого купе отличается удобным и роскошным интерьером.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощные двигатели;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- небольшой багажник;
- высокая стоимость;
- плохая шумоизоляция.
6. BMW M140i
Заряженный хэтчбек BMW M140i имеет множество отличий от своих конкурентов. Это заднеприводная модель с шестицилиндровым двигателем, которая во многом похожа на полноценный спорткар.
Плюсы:
- мощный двигатель;
- приятная управляемость;
- практичный интерьер;
- высокий уровень надежности.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неудобный руль.
5. BMW 4 Series Gran Coupe
BMW 4 Series Gran Coupe является компромиссом между купе и седаном. Эта модель имеет элегантный дизайн и практичный интерьер.
Плюсы:
- практичный интерьер;
- вместительный багажник;
- приятная управляемость;
- невысокая стоимость.
Минусы:
- устаревший интерьер;
- неудобный багажник;
- жесткая подвеска;
- низкий уровень надежности.
4. BMW i8
BMW i8 произвел революцию на рынке гибридных автомобилей, предложив отточенную управляемость и передовые технологии. Помимо этого модель имеет футуристичный дизайн и низкий расход топлива.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- низкие эксплуатационные расходы;
- стильный дизайн.
Минусы:
- не самая отточенная управляемость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- небольшой багажник.
3. BMW X3
BMW X3 во многом похож на седан 3 Series, но предлагает более высокий уровень практичности и проходимость. Также модель имеет удобную информационно-развлекательную систему.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- мощные двигатели.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- двигатели работают слишком шумно.
2. BMW 5 Series
BMW 5 Series является одним из самых популярных седанов бизнес-класса в мире. В этом заслуга приятной управляемости и роскошного интерьера.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- высокая стоимость;
- мало места на заднем ряду сидений;
- низкий уровень надежности.
1. BMW 3 Series
BMW 3 Series нового поколения во многом превосходит своего предшественника. Это стильный седан с богатым оснащением, приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не самый роскошный интерьер;
- некоторые опции стоят слишком дорого;
- жесткая подвеска.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали лучшие автомобили Mercedes-Benz и спорткары Mercedes-AMG с пробегом.