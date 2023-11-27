Не проехал и 30 км: новейший Ford Mustang 2024 разбили сразу же после покупки (фото)

Ford Mustang 2024 успел проехать всего 26 км перед тем, как попасть в аварию. Автомобиль поврежден не слишком серьезно, но владелец решил избавиться от него.

Новый Ford Mustang седьмого поколения только поступил в продажу с конца августа, а уже несколько авто разбили в ДТП. Недавно еще один Mustang попал в аварию. Снимки поврежденного спорткара появились на сайте онлайн-аукциона IAA, где сейчас он продается.

У спорткара повреждена задняя часть Фото: IAA

Этот Ford Mustang 2024 проехал всего 26 км, то есть его разбили сразу после покупки. У авто повреждена задняя часть – отсутствуют бампер и крышка багажника, а также повреждено правое крыло.

По одной версии, Ford Mustang занесло и он врезался в задней частью. По другой – он получил удар сзади от другого автомобиля.

Повреждения Ford Mustang не выглядят критическими – его силовой агрегат не пострадал, а в салоне не сработали подушки безопасности. Спорткар несложно восстановить.

Автомобиль выставили на онлайн-аукцион Фото: IAA

Известно, что этот Ford Mustang GT стоимостью $45 874 оснащен 5,0-литровым V8 мощностью 487 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Напомним, что в линейке модели есть 2,3-литровый 315-сильный турбомотор EcoBoost, а также восьмерки мощностью до 800 сил.

К слову, недавно еще один Ford Mustang 2024 попал в ДТП во время драгрейсинга.

Также Фокус сообщал, что в США продали 12-летний Jeep всего за 3 доллара.