В Европе заметили редкий сверхмощный спорткар Porsche на украинских номерах (фото)

TechArt GT Street — серьезно доработанный Porsche 911 Turbo. Его мощность увеличена до 630 сил, а максимальная скорость достигает 345 км/ч.

В Португалии сфотографировали раритетный Porsche 911 TechArt GT Street. У тюнингованного спорткара украинские номера. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Если точнее, то у Porsche 911 номерные знаки Харьковской области. Пока неизвестно, как и когда спорткар выехал из Украины.

Сзади установлено большое антикрыло

Модель довольно редкая, ведь продукция TechArt выпускается очень небольшими сериями. Немецкое ателье выполняет тюнинг Porsche с 1987 года.

Этот TechArt GT Street – доработанная версия Porsche 911 Turbo поколения 997. Такие авто выпускали с 2007 по 2013 годы и они стоили от 245 000 евро.

В TechArt подняли отдачу 3,6-литровой оппозитной шестерки с турбонаддувом до 630 л. с. и 820 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч – за 10,9 с. Максимальная скорость составляет 345 км/ч.

Спорткар способен развить 345 км/ч

Отличить TechArt GT Street от стандартного Porsche 911 Turbo можно по аэродинамическому обвесу, расширенным крыльям и огромному антикрылу. Также обращают на себя внимание оригинальные легкосплавные диски. Салон отделан кожей и карбоном.

К слову, в Украине есть и более современные TechArt GT Street на 720 сил – одно такое купе недавно видели в Харькове.

Также Фокус сообщал, что в Киеве сфотографировали яркий тюнингованный Porsche Panamera.