Fiat представил эксклюзивные городские электромобили с ярким дизайном (фото)

Fiat 500e получил эксклюзивные модификации от итальянских брендов Armani, Bvlgari и Kartell. Эти автомобили продадут на благотворительном аукционе.

В США представили эксклюзивные версии электромобиля Fiat 500e. Были созданы три автомобиля, которые выставят на аукцион. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Эксклюзивные Fiat 500e были изготовлены совместно с итальянскими брендами Armani, Bvlgari и Kartell. Эти автомобили отличаются от стандартной модели уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

Fiat 500e Armani получил двухцветный кузов в серых оттенках. Верхняя часть авто имеет отделку под карбон, а на крыше появился логотип "GA".

Кузов Fiat 500e Armani окрашен в два цвета Фото: Fiat

Также на электрокар установили необычные колесные диски с бронзовыми акцентами. В этот цвет также окрашены внешняя отделка кузова и эмблема бренда.

Верхняя часть кузова имитирует карбон Фото: Fiat

В интерьере используется отделка из кожи и вставки из дерева. Еще одной отличительной чертой этой версии стали бронзовые акценты внутри.

Fiat 500e Armani получил отделку из кожи Фото: Fiat

Кузов Fiat 500e Bvlgari окрашен в оранжевый цвет с перламутровым эффектом. Внешняя отделка выполнена в золотом цвете.

Fiat 500e Bvlgari окрашен в оранжевый цвет Фото: Fiat

На авто установили легкосплавные колесные диски золотого цвета. На кузове есть несколько логотипов Bvlgari.

Fiat 500e Bvlgari получил колесные диски золотого цвета Фото: Fiat

Интерьер авто получил уникальную отделку с яркими вставками с абстракционными пейзажами и акцентами золотого цвета. Сиденья выполнены из кожи темно-синего цвета.

Fiat 500e Bvlgari имеет самый яркий интерьер Фото: Fiat

Fiat 500e Kartell окрашен в синий цвет. В этот оттенок окрашены и эксклюзивные колесные диски с шестиугольной плетенной конструкцией.

Fiat 500e Kartell окрашен в синий цвет Фото: Fiat

Интерьер изготовлен из серой кожи и ткани. На центральной консоли снова можно встретить шестиугольный узор.

Интерьер Fiat 500e Kartell выполнен в сером цвете Фото: Fiat

Все три автомобиля будут выставлены на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Имя этой некоммерческой организации буде названо позже.

Напомним, что Fiat 500e предлагается с 95- или 118 сильным электромотором. Топовая версия электромобиля имеет запас хода 235 км на одном заряде.

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