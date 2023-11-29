Военный Humvee превратили в безумный шестиколесный болид (фото)

Военный Humvee стал основой для яркого хот-рода. У автомобиля шесть колес, а двигатель расположен сзади.

Внедорожник HMMWV, также известный как Humvee, стал основой для невероятного тюнинг-проекта. Военного собрата Hummer H1 превратили в сверхмощный спорткар с тремя осями. Об этом сообщается на сайте ателье Danton Arts Kustoms.

Внедорожник серьезно занизили и сделали шестиколесным

Именно эта компания выполнила тюнинг Humvee. Изначально военный внедорожник хотели лишь оснастить более мощным двигателем V10 от Dodge Viper, но затем решили заняться более серьезной доработкой.

В итоге, HMMWV все же получил мотор Dodge, но другой – 6,2-литровый компрессорный V8 Hellcat. После тюнинга его мощность выросла до 830 л. с. Справиться с такой отдачей призвана автоматическая КПП от General Motors.

Мало того, двигатель установили сзади и добавили еще одну ось. Для этого пришлось срезать заднюю часть кабины.

Сзади установили 830-сильный V8

Кроме того, Humvee занизили – для этого пришлось создать кастомную раму с полностью новой подвеской. Также появились огромное антикрыло, задний диффузор и агрессивный передний бампер.

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