Культовый Toyota Land Cruiser получил яркий тюнинг для серьезного бездорожья (фото)

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 выполнили в ателье Modellista. Внедорожнику улучшили проходимость, доработали салон и добавили полезные аксессуары.

Toyota Land Cruiser 70 остается в строю и недавно прошел обновление. Мало того, эту модель-долгожитель продолжают тюнинговать. Свой пакет доработок для нее представило ателье Modellista, входящее в состав Toyota. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota Land Cruiser 70 получил новые бамперы и внедорожную резину

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 от Modellista призван улучшить и так хорошие внедорожные способности автомобиля. Для доработки использовались аксессуары известной фирмы Jaos.

Внедорожник Toyota получил усиленные бамперы и дополнительную защиту днища. Кроме того, установлены 18-дюймовые диски с внедорожной резиной Yokohama Geolander, а на крыше появился багажник.

На крыше появился багажник

В салоне Toyota Land Cruiser 70 улучшена отделка – появились вставки "под дерево" и диодная подсветка. Кроме того, предусмотрены прочные резиновые коврики.

Как известно, новый Toyota Land Cruiser 70 комплектуют 4,0-литровым бензиновым V6 на 228 л. с. и дизелями объемом 2,8 л (204 л. с.) и 4,5 л (200 л. с.). Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

В салоне добавили вставки "под дерево"

Тюнинг-пакет от Modellista стоит 6700 долларов. Также можно купить его детали по отдельности. Самыми дорогими являются диски с шинами за $1500, а самыми дешевыми – вставки из дерева в салона за $450.

К слову, недавно линейку обновленного Toyota Land Cruiser 70 расширила и трехдверная версия.

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