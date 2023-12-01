В Европе появится брутальный китайский электровнедорожник с запасом хода 1032 км (фото)

Dongfeng M-Hero 917 будет доступен в электрической и гибридной модификациях. Топовая версия оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1088 сил.

Китайский электрический внедорожник Dongfeng M-Hero 917 может поступить в продажу в Европе и на Ближнем Востоке в 2024 году. Модель активно тестируют перед дебютом в новых регионах. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Dongfeng M-Hero 917 имеет брутальный дизайн с высоким капотом и массивными бамперами. Также у внедорожника широкие крылья и большая решетка радиатора.

Габариты Dongfeng M-Hero 917:

длина — 4987 мм;

ширина — 2080 мм;

высота — 1935 мм;

колесная база — 2950 мм.

Сзади установлены необычные задние фонари Фото: autohome.com.cn

Dongfeng M-Hero 917 основан на платформе M-Tech. Испытания внедорожника перед дебютом в Европе и на Ближнем Востоке должны завершиться в марте 2024 года.

В интерьере установлены два 12,3-дюймовых экрана и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. В отделке используется кожа и дерево.

В интерьере присутствует отделка из кожи и дерева Фото: Dongfeng

Dongfeng M-Hero 917 оснащен четырьмя электромоторами мощностью 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 505 км на одном заряде благодаря аккумуляторной батарее емкостью 142,7 кВт⋅час.

Также внедорожник предложат с гибридной установкой. Она состоит из трех электромоторов мощностью 816 л.с. и 1,5-литрового турбированного двигателя, который выполняет роль генератора. Запас хода в смешанном режиме достигает 1032 км.

Начальная стоимость гибридного Dongfeng M-Hero 917 составляет 637 700 юаней (90 000 долларов). За полностью электрический внедорожник придется заплатить от 697 700 юаней (98 400 долларов).

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