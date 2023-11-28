Богатое оснащение и 440 сил: в Европе появится новый китайский конкурент BMW X3 (фото)

Кроссовер Wey 03 — премиальная среднеразмерная модель длиной около 4,7 м. Его предложат исключительно в мощных плагин-гибридных версиях и в богатых комплектациях.

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В ЕС поступает в продажу новый Wey 03. Компактный кроссовер от премиум-подразделения концерна Great Wall будет стоить от 47 500 до 55 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый Wey 03 — среднеразмерный кроссовер на пять мест, который станет более доступной альтернативой Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC. У него сдержанный дизайн с широкой решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами.

Модель предложат в гибридных версиях на 367 и 442 л. с. Фото: Motor.es

Размеры Wey 03 2024:

длина – 4668 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1730 мм;

колесная база – 2745 мм.

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Салон Wey 03 отделан кожей. Китайский кроссовер получил виртуальный щиток приборов и два сенсорных дисплея на центральной панели. Данные проецируются на лобовое стекло.

Комплектация Wey 03 очень богатая – адаптивная оптика, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод и вентиляция сидений, набор систем активной безопасности.

На центральной панели установлены два сенсорных дисплея Фото: Motor.es

Кроссовер Wey 03 будет доступен только в гибридных версиях с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и электромоторами. С передним приводом мощность составляет 367 л. с., а с полным – 442 л. с. Примечательно, что динамика в обоих случаях одинаковая – 5,3 с до 100 км/ч и максимальные 230 км/ч.

Литий-ионная батарея на 34 кВт∙ч позволяет проехать 136 км в электрическом режиме. Поддерживается и быстрая зарядка (мощностью 50 кВт) на 80% за 38 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что в Great Wall готовят большой гибридный кроссовер с названием Veyron — как у Bugatti.

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