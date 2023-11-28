Китайский Bugatti: кроссовер Haval с необычным названием показали до презентации (фото)

Новый Haval Veyron — большой кроссовер с тремя рядами сидений. Автомобиль оснастят плагин-гибридной установкой мощностью 462 л. с.

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Опубликованы фото нового Haval Veyron. Семейный кроссовер со знакомым названием появится в 2024 году и будет стоить примерно от 200 000 юаней ($28 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается рубленным дизайном Фото: CarNewsChina

Как известно, Veyron – это знаменитая модель Bugatti. Пока в концерне Great Wall, которому принадлежит бренд Haval, не рассказали, удалось ли договориться об использовании этого названия с владельцами бренда Bugatti – Volkswagen Group.

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Китайский Veyron – это среднеразмерный семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Его позиционируют как старшего брата Haval Raptor, то есть длина авто превысит 4,8 м. Предложат версии модели на 6 и 7 мест.

Haval Veyron получит 462-сильную гибридную установку Фото: CarNewsChina

Новый Haval Veyron отличается брутальным рубленным дизайном с высоким капотом и рельефными боковинами. У автомобиля нет решетки радиатора, но он не будет электромобилем – ему готовят подзаряжаемую гибридную установку с полным приводом.

Кроссовер Haval Veyron оснастят 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача установки составит 462 л. с. Конечно, это не Bugatti, но для семейного кроссовера это приличный показатель.

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