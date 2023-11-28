Багате оснащення і 440 сил: у Європі з'явиться новий китайський конкурент BMW X3 (фото)

Кросовер Wey 03 — преміальна середньорозмірна модель завдовжки близько 4,7 м. Його запропонують виключно в потужних плагін-гібридних версіях і в багатих комплектаціях.

Related video

У ЄС надходить у продаж новий Wey 03. Компактний кросовер від преміум-підрозділу концерну Great Wall коштуватиме від 47 500 до 55 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий Wey 03 — середньорозмірний кросовер на п'ять місць, який стане більш доступною альтернативою Audi Q5, BMW X3 і Mercedes GLC. У нього стриманий дизайн із широкою решіткою радіатора і довгастими діодними фарами.

Модель запропонують у гібридних версіях на 367 і 442 к. с. Фото: Motor.es

Розміри Wey 03 2024:

довжина — 4668 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1730 мм;

колісна база — 2745 мм.

Важливо

У Європі з'явиться недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)

Салон Wey 03 оздоблений шкірою. Китайський кросовер отримав віртуальний щиток приладів і два сенсорні дисплеї на центральній панелі. Дані проектуються на лобове скло.

Комплектація Wey 03 дуже багата — адаптивна оптика, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривод і вентиляція сидінь, набір систем активної безпеки.

На центральній панелі встановлено два сенсорні дисплеї Фото: Motor.es

Кросовер Wey 03 буде доступний тільки в гібридних версіях із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромоторами. З переднім приводом потужність становить 367 к. с., а з повним — 442 к. с. Примітно, що динаміка в обох випадках однакова — 5,3 с до 100 км/год і максимальні 230 км/год.

Літій-іонна батарея на 34 кВт∙год дає змогу проїхати 136 км в електричному режимі. Підтримується і швидка зарядка (потужністю 50 кВт) на 80% за 38 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що у Great Wall готують великий гібридний кросовер з назвою Veyron — як у Bugatti.

Також ми писали, що в Україні з'явився електрокар від Great Wall у ретро-стилі.