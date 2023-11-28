В Китае поступил в продажу стильный электромобиль от Huawei с запасом хода 855 км (фото)

Luxeed S7 получил стильный дизайн, богатое оснащение и передовые технологии. Топовая версия оснащена 496-сильной установкой и способна разгоняться до сотни за 3,3 секунды.

Related video

Электрический седан Luxeed S7 поступил в продажу в Китае. Новинка получила стильный дизайн и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Luxeed является совместным брендом Huawei и Chery Auto. Он будет производить различные электрические модели премиального сегмента.

Спереди Luxeed S7 установлены узкие фары, которые соединены светодиодной полосой. На бампере есть несколько воздухозаборников, а на крыше размещен датчик Lidar.

Спереди размещены узкие фары Фото: Luxeed

Задние фонари объединены в один блок. Крыша авто окрашена в контрастный черный цвет.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Luxeed

Габариты Luxeed S7:

длина — 4971 мм;

ширина — 1963 мм;

высота — 1474 мм;

колесная база — 2950 мм.

Luxeed S7 получил систему автономного вождения ADS 2.0 и поддерживает функцию самостоятельной парковки. Предусмотрены лидар, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер высокого разрешения.

Новинка доступна в четырех комплектациях:

Pro — от 249 800 юаней (35 200 долларов);

— от 249 800 юаней (35 200 долларов); Max — от 289 800 юаней (40 800 долларов);

— от 289 800 юаней (40 800 долларов); Max+ — от 319 800 юаней (45 000 долларов);

— от 319 800 юаней (45 000 долларов); Max RS — от 349 8000 юаней (49 300 долларов).

Базовая версия Luxeed S7 оснащена одним электромотором мощностью 292 л.с. Топовая версия предлагается с двухмоторной установкой с суммарной отдачей 496 л.с.

Luxeed S7 Max RS способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Тормозной путь 100-0 км/ч составляет 33,5 метра.

Важно

Большой телевизор и массаж ног: представлен китайский электрокар по цене Camry (фото)

Седан поддерживает быструю зарядку, благодаря которой пополнить запас хода на 215 км можно всего за 5 минут. Luxeed S7 Max+ может проехать до 855 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что китайская компания Leapmotor представила электрокроссовер C10 на европейском рынке.